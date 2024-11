Messa in sicurezza idraulica nel quartiere Salinella: minimizzati disagi al traffico

La Direzione di Polizia Locale emette un’ordinanza per garantire la regolarità della circolazione e ridurre l’impatto ambientale durante i lavori, con divieti di sosta e di circolazione delle auto temporanei in vigore fino a dicembre 2024

Per garantire un corretto svolgimento dei lavori minimizzando l’impatto ambientale e assicurando la regolarità della circolazione veicolare, la Direzione di Polizia Locale del Comune di Taranto ha emesso un’ordinanza nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza idraulica del quartiere “Salinella”.

Il progetto mira a ottimizzare la rete di drenaggio delle acque piovane in un’area soggetta a frequenti allagamenti. Per ridurre i disagi legati ai lavori, è stato disposto un temporaneo divieto di sosta e una parziale interdizione del traffico veicolare in via Golfo di Taranto, tra via Mar Grande e via Lago di Nemi, e nella semicarreggiata sud di via Lago Maggiore. Sarà effettuata la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta nelle zone interessate. Queste misure saranno in vigore da lunedì 4 novembre a martedì 31 dicembre 2024.

L’opera di messa in sicurezza del quartiere “Salinella”, che nel 2026 ospiterà i rinnovati impianti sportivi per i XX Giochi del Mediterraneo, si inserisce nel programma dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci per l’efficientamento e la valorizzazione delle aree periferiche urbane. L’intervento ha un costo complessivo di 8 milioni di euro e si prevede che i lavori siano completati entro la fine del prossimo anno.