Meteo, allerta arancione per la Puglia

Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile invita la popolazione a mantenere alta l’attenzione e a seguire le indicazioni di comportamento utili a ridurre i rischi

Prevista l’allerta arancione fino a mezzanotte. Temporali e locali grandinate, attività elettrica, forti raffiche di vento e rischio idrogeologico è quanto si prospetta in Puglia, nelle prossime ore, secondo il bollettino meteo del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia.

Pertanto alla luce delle previsioni, la Protezione Civile invita la popolazione a mantenere alta l’attenzione e a seguire le indicazioni di comportamento utili a ridurre i rischi, in particolare in presenza di temporali e fulmini.