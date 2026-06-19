Molfetta: “Taranto vivrà un piccola Olimpiade con i Giochi del Mediterraneo”

“Sarà un evento esclusivo perché non è mai successo nel Sud Italia un evento con così tanti atleti, con 26 Paesi provenienti da tre continenti diversi”

“Mancano poco più di 60 giorni all’avvio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e il comitato organizzatore è ormai nelle fasi finali della preparazione.” Lo ha sottolineato Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato organizzatore locale dei Giochi del Mediterraneo, a margine del talk ‘Taranto, città dello sport – i Giochi del Mediterraneo volano per la crescita della città dei due mari’, che ha chiuso la tappa ionica del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Giro dell’Italia a Vela 2026.

“Per noi è fondamentale soprattutto lavorare in sinergia con Difesa Servizi, che ci ha supportato in più eventi e continueremo a fare questo per i prossimi due mesi. Mancano ormai poco più di 60 giorni, noi siamo sempre più pronti ad arrivare al traguardo. Il 21 agosto ci sarà, come sapete, la cerimonia d’apertura e da lì sarà il kick off di questi bellissimi Giochi del Mediterraneo in questa stupenda città”, ha dichiarato Molfetta.

Il direttore generale ha quindi evidenziato la portata internazionale della manifestazione: “Sarà un evento esclusivo perché non è mai successo nel Sud Italia un evento con così tanti atleti, con 26 Paesi provenienti da tre continenti diversi. Questo permetterà chiaramente a tutta la città di vivere veramente una piccola Olimpiade”.

L’intervento si è svolto nell’ambito del confronto dedicato al ruolo dello sport come leva di sviluppo e promozione del territorio, ospitato nel Villaggio della Vela allestito sul lungomare di Taranto. Al talk, trasmesso in diretta streaming su Ansa.it, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Difesa Servizi Gioacchino Alfano, l’ammiraglio di Divisione Andrea Petroni, il vicepresidente della Regione Puglia Cristian Casili, il sindaco Piero Bitetti, il vicepresidente del Comitato organizzatore locale Sandro Esposito e il ceo del Marina Militare Nastro Rosa Tour, Riccardo Simoneschi. (Ansa )