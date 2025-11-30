Movida tarantina, Bitetti firma l’ ordinanza

Vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle mezzanotte alle ore 06 in determinati giorni e per gli esercizi commerciali di specifiche zone periferiche

Controlli, limitazioni e divieti per salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini.

Il Sindaco Piero Bitetti firma l’ ordinanza n°26/2025 e di fatto limita la movida tarantina.

Il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche interessa nello specifico zone periferiche della città, dove spesso soprattutto i residenti possono lamentare il disagio creato dall’ animazione della vita notturna. Limitazioni anche per gli orari:

“I pubblici esercizi egli esercizi commerciali e quelli artigianali situati all’interno delle zone indicate dovranno cessare la propria attività entro le ore 01.00 dei giorni a cavallo tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica; non possono riprendere la loro attività prima delle ore 6.00 del giorno successivo”

L’ordinanza è entrata in vigore da ieri 29 novembre, e si protrarrà, soltanto nei weekend, fino al 14 dicembre.

Queste le aree menzionate:

Viale Trentino, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Ancona e Via Campania;

Via Umbria, ambo i lati, nel tratto compreso tra Viale Campania e Viale Virgilio;

Viale Virgilio, ambo i lati, nel tratto compreso tra Viale Magna Grecia e Via Umbria;

Viale Jonio nel tratto compreso tra Viale Magna Grecia e Via Ancona;

Via Ancona nel tratto compreso tra Viale Jonio e Viale Trentino.

Via Lago D’Arvo, ambo i lati.