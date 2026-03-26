Nave Garibaldi, Bitetti: “Grande occasione per il rilancio turistico e culturale di Taranto”

Il sindaco interviene sul futuro dell’unità navale e chiede un confronto con il ministro Crosetto

“Pieno sostegno alle iniziative politiche e istituzionali che puntano a mantenere la Nave Garibaldi a Taranto e trasformarla in un polo museale di rilievo nazionale. Tale opportunità sarebbe una grande occasione di rilancio storico, turistico e culturale per la città.” Lo afferma il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, intervenendo nel dibattito sul futuro della nave.

“Accanto a questa iniziativa è necessario e urgente predisporre un Piano strutturato di rilancio dell’intero Sistema Difesa a Taranto. – Sottolinea – Che tenga insieme investimenti, risorse, tenuta occupazionale, e che punti a consolidare le collaborazioni e le sinergie già in essere con la Marina Militare. Non un elenco della spesa ma una visione chiara per la città in chiave strategica, per rafforzare un intero comparto con ricadute positive per il territorio.

Rinnovo per tanto l’invito di un incontro, già espresso nei giorni scorsi al Ministro Guido Crosetto, – conclude Bitetti – per parlare di sviluppo del sistema Difesa, come tassello fondamentale della riconversione economica di Taranto, sui cui l’Ente sta investendo energie, professionalità e progettualità”.