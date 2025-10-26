Nel tarantino sospeso circolo privato e denunciato il gestore per spaccio

All’ interno sorprese persone a consumare droga

Il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci per un periodo di 15 giorni nei confronti dell’amministratore pro tempore, di un circolo privato nel comune di Roccaforzata.

Il provvedimento amministrativo di sospensione -fanno sapere- nasce da un controllo effettuato il 9 ottobre scorso dai militari dei Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico durante il quale, furono sorpresi all’interno del club privato alcuni avventori che in un attiguo stanzino stavano consumando della cocaina.

Nel frangente fu denunciato in stato di libertà il gestore perché ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre come rilevato dagli stessi militari, nei mesi scorsi, in più occasioni, si era evidenziata la costante presenza all’interno del circolo di pregiudicati con numerosi e diversi precedenti di polizia che possono rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.