Nessuna cura per la Xylella? Il rimedio c’era già nel 2018

Ricercatori di Bari confermano l’efficacia del Dentamet, il trattamento a basso costo ignorato per anni

Un’amara conferma arriva dal mondo scientifico pugliese: il Dentamet, un trattamento economico individuato già nel 2018 come possibile soluzione contro la Xylella, si rivela oggi tra i più efficaci battericidi per contrastare il batterio killer degli ulivi. Lo riporta Laura Margottini per Il Fatto Quotidiano, evidenziando come questo rimedio fosse stato inizialmente osteggiato proprio da quegli stessi ambienti scientifici che ora ne certificano l’efficacia.

La scoperta giunge con oltre un decennio di ritardo rispetto all’inizio dell’epidemia che ha devastato gli uliveti del Salento, causando la perdita di circa 800 mila ettari dal 2013. Il trattamento, individuato dal ricercatore Marco Scortichini del Crea di Roma, era già disponibile in commercio a costi contenuti, ma venne inspiegabilmente ignorato dalle istituzioni e dalla comunità scientifica dell’epoca.

Lo studio condotto dai ricercatori baresi, che ha testato 19 diversi battericidi, conferma oggi ciò che si sarebbe potuto sapere anni fa, sollevando interrogativi sulla gestione dell’emergenza e sulle opportunità mancate per salvare il patrimonio olivicolo pugliese.