Non si ferma all’alt della volante, denunciato un minore

Inseguimento nella notte a Taranto, paura tra i passanti in viale Magna Grecia. Denunciato dalla Polizia di Stato un 15enne

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un minore di 15 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alla mezzanotte di ieri, sabato 7 giugno, un equipaggio della Squadra Volante, impegnato in un posto di controllo in viale Magna Grecia, ha intimato l’ALT ad un giovane a bordo di un’auto di grossa cilindrata – un’Audi A4 – che aveva impegnato il vicino rondò a velocità sostenuta.

Il conducente, invece di interrompere la sua marcia ed accostare, ha aumentato ancor di più la sua andatura con il chiaro intento di sottrarsi al controllo di polizia: il ragazzo al volante dell’Audi ha imboccato l’ultimo tratto di viale Magna Grecia sfrecciando pericolosamente ad alta velocità davanti i Giardini Virgilio in quel momento affollati di giovani.

Alla fine il giovane, compiendo l’ennesima spericolata manovra, ha perso il controllo dell’auto sbattendo frontalmente contro un palo dell’illuminazione elettrica.

Il successivo controllo dell’auto sulla quale viaggiava ha permesso di recuperare un piccolo involucro con circa un grammo di hashish.

Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 15enne, privo di patente di guida, è stato denunciato in stato di libertà e segnalato anche alle Autorità competenti come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’Audi incidentata sul cui possesso il giovane non ha saputo fornire una convincente spiegazione è stata posta sotto sequestro per ulteriori approfondimenti investigativi.

Si ribadisce che per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.