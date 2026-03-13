venerdì 13 Marzo 26
Nuovi bacini galleggianti per l'Arsenale, Confapi: "Occasione strategica per Taranto"

Bimbo di tre anni muore in ospedale a Taranto, disposta l'autopsia

CP -
Il piccolo era stato trasferito da Castellaneta a Taranto per l’aggravarsi delle condizioni. L’Asl chiede accertamenti sulle cause del decesso Sarà eseguita nelle prossime ore...
Faggiano, sette lavoratori in nero: sospesa attività di un esercizio pubblico

CP -
Controlli congiunti di Carabinieri, Ispettorato del Lavoro e Vigili del Fuoco. Denunciato il titolare, sanzioni per circa 75mila euro Controlli straordinari nei giorni scorsi a...
Ex Ilva, Brigati (Fiom): "Senza risorse non si mettono in sicurezza gli impianti"

CP -
Incontro nello stabilimento di Taranto tra azienda, sindacati e Ministero del Lavoro. Il segretario Fiom: “Impegni importanti, ma mancano certezze sugli investimenti” “Il ministro Urso...
