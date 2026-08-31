Orchestra Ico Magna Grecia, “Beatles in symphony”

Appuntamento all’ esterno della Concattedrale, lunedì 31 agosto, ore 20.30

Un viaggio sinfonico nell’universo dei Fab Four, formazione musicale che ha rivoluzionato la musica del Novecento. Dirige il Maestro Valter Sivilotti, con il L.A. Chorus diretto dal Maestro Luigi Leo. E’ il terzo dei concerti coniugati alle attrazioni promosse dai Giochi del Mediterraneo.



Dopo “La lirica incontra lo sport”, con Giuliana Gianfaldoni e “Sinfonia mediterranea” con Pierdavide Carone”, terzo e ultimo appuntamento dei tre previsti in una delle location più affascinanti della città. Quella del 31 agosto alle 20.30, all’esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, sarà una serata di musica senza tempo. In programma “Beatles in Symphony – All you need is love”, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia e la direzione del Maestro Valter Sivilotti, con il L.A. Chorus, diretto dal Maestro Luigi Leo. Un viaggio sinfonico nell’universo dei Fab Four, formazione musicale che ha rivoluzionato la musica del Novecento.



L’impegno dell’Orchestra della Magna Grecia – fanno sapere – con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, si conferma una volta di più una ICO al passo con i tempi: valorizzare il repertorio sinfonico aprendolo a un pubblico nuovo, contaminando repertori pop infiniti senza mai snaturarli. E il tributo ai Beatles è la dimostrazione perfetta di questa missione, riconoscendo a John Lennon, Paul Mc Cartney, George Harrison e Ringo Starr lo status di patrimonio classico.

Dietro le canzoni di tre minuti c’erano intuizioni armoniche, modulazioni, polifonie e architetture melodiche che solo un’orchestra può rivelare appieno. Da “Eleanor Rigby”, con il suo quartetto d’archi che anticipa il pop colto, a “Yesterday”, “Let It Be”, “Hey Jude”, fino alle sperimentazioni di “Sgt. Pepper’s” e “Abbey Road”, i Beatles hanno scritto partiture che richiedevano l’impiego dell’orchestra.



In versione sinfonica – concludono -con gli arrangiamenti di Sivilotti, con gli archi, gli ottoni e la potenza del coro, quei brani ritrovano nuova luce, tanto che il pop diventa sinfonia, senza perdere l’emozione delle versioni originali.

