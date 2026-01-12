Paolo VI e Tamburi, sequestrati apparecchi di intrattenimento illegali

I due responsabili hanno ricevuto anche sanzioni da 90mila euro

Sequestrati 10 apparecchi di intrattenimento illegali, con sanzioni da 90mila euro. Lo ha fatto la Polizia di Taranto, nell’ambito di controlli mirati nei quartieri Paolo VI e Tamburi, confiscando ai responsabili macchine non conformi alle disposizioni di legge e non collegati in rete con i Monopoli di Stato.

Inoltre, dall’accurata analisi della documentazione fornita dai titolari è emerso che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e l’installazione degli apparecchi da intrattenimento erano entrambe prive delle necessarie autorizzazioni amministrative.