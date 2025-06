Parcheggi gratuiti e navette per i concerti Medimex: accordo con la Marina Militare

Nelle serate del 20 e 21 giugno, dalle 17:00 alle 02:00, disponibili 400 posti auto gratuiti presso la ex Stazione Torpediniere e la Caserma Mezzacapo, con servizio navetta gratuito per l’accesso all’evento

Per facilitare la viabilità e i parcheggi in occasione dei concerti di Medimex, nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 02.00 del giorno seguente, l’Amministrazione Comunale attiverà, di intesa con la Marina Militare, le aree di sosta gratuite – per complessivi 400 posto auto – presso la Banchina della ex Stazione Torpediniere e presso la Caserma Mezzacapo.

Presso la Banchina della ex Stazione Torpediniere, inoltre, negli orari di apertura Kyma Mobilità metterà a disposizione degli automobilisti un servizio gratuito di bus navetta per collegare nei due sensi l’area parcheggio con l’ingresso dell’infrastruttura.