Pasqua 2026: Confartigianato: “Artigianato senza rivali, qualità che non si imita”

Alla vigilia della Domenica delle Palme e a pochi giorni dalla Pasqua, i laboratori artigiani della provincia di Taranto sono nel pieno della loro attività. Pasticcerie, gelaterie, panifici, biscottifici e pastifici lavorano con intensità e passione da settimane, offrendo prodotti che rappresentano il meglio della tradizione e della qualità

Nel periodo pasquale si accende il cuore dell’artigianato alimentare: pasticcerie, gelaterie, panifici, biscottifici e pastifici diventano protagonisti di una filiera viva, fatta di mani esperte, tradizione e qualità vera. Un patrimonio autentico che, tra dolce e salato, continua a distinguersi nettamente da ogni logica industriale.

Non è il tempo delle comparazioni, né delle rincorse. L’artigianato non insegue modelli industriali, non li teme e non li prende nemmeno come riferimento. Gli artigiani sanno bene chi sono, cosa fanno e soprattutto perché lo fanno. La loro forza è nella competenza, nella manualità, nella selezione delle materie prime e nel rapporto diretto con i clienti.

Tra prodotto artigianale e prodotto industriale non c’è partita. Le differenze sono evidenti e profonde: qualità, freschezza, autenticità, identità. Da una parte c’è un prodotto pensato, curato,

vissuto. Dall’altra, un prodotto standardizzato.

I dolci e i prodotti tipici della Pasqua, dalle colombe alle uova di cioccolato, dai biscotti tradizionali alle specialità salate, raccontano una storia fatta di territorio e professionalità. Ogni creazione artigianale è il risultato del lavoro di donne e uomini che ogni giorno mettono competenza e passione in ciò che realizzano.

“Gli artigiani non hanno bisogno di inseguire nessuno — dichiara Fabio Paolillo, Segretario Generale di Confartigianato Taranto — perché sono già espressione di qualità autentica. Il nostro sistema produttivo è solido, consapevole e profondamente radicato nel territorio. Chi sceglie artigianale sceglie valore vero, non una promessa costruita dalla pubblicità. Scegliere artigianale significa anche fare una scelta chiara per il futuro del territorio. Rilanciare l’economia si fa anche scegliendo di comprare locale, e non abbiamo alcun problema a dirlo, anzi ne siamo orgogliosi: sono soldi spesi bene, che fanno girare l’economia della nostra provincia e che restano qui, a sostenere imprese, lavoro e comunità”.

“Non siamo in competizione con l’industria — prosegue Paolillo — semplicemente perché parliamo due linguaggi diversi. L’artigianato è relazione, identità, fiducia. È attenzione al cliente, è capacità di soddisfare anche i palati più esigenti. Ed è per questo che continuiamo a crescere nella considerazione dei consumatori. Ai consumatori rivolgiamo un invito consapevole: guardare oltre marchi e campagne pubblicitarie e scegliere la qualità autentica, quella che nasce nei laboratori, nelle botteghe e nei forni del nostro territorio. Le colombe migliori, il cioccolato di qualità, i prodotti che rendono davvero speciale la Pasqua sono artigianali. Non c’è partita. Sono qui, prodotti sul territorio. E Confartigianato garantisce ad occhi chiusi. Gli artigiani non fanno rumore, fanno qualità. Orgogliosamente artigiani. Orgogliosamente territorio”.