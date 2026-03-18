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Patrimonio immobiliare, Ance: “Bene il taglio ai costi edilizi, ora spingere sulla rigenerazione di Taranto”

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