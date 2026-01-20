Piazza Garibaldi, rifiuta di pagare e l’uomo danneggia l’auto: denunciato

Gli agenti hanno immediatamente proceduto agli accertamenti del caso e all’identificazione del soggetto indicato, il quale è risultato privo di documenti. L’uomo è stato accompagnato presso la Questura per le operazioni di identificazione foto-segnaletica

Nella giornata di martedì 20 gennaio, intorno alle ore 11.30, la Polizia Locale di Taranto è intervenuta in Piazza Garibaldi a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa per una presunta aggressione in atto.

Sul posto è giunta una pattuglia del Nucleo Motociclisti, che ha preso contatti con una cittadina la quale riferiva di essere stata vittima di un tentativo di estorsione da parte di un uomo di nazionalità straniera.

Secondo le prime ricostruzione, al rifiuto della donna di consegnare il denaro, l’uomo avrebbe colpito con pugni e calcio la sua autovettura, causando dei danni al veicolo. Gli agenti hanno immediatamente proceduto agli accertamenti del caso e all’identificazione del soggetto indicato, il quale è risultato privo di documenti. L’uomo è stato accompagnato presso la Questura per le operazioni di identificazione foto-segnaletica.

Sulla base degli elementi raccolti e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il soggetto è stato denunciato a piede libero per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.