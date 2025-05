Polizia locale Taranto: la graduatoria sarà condivisa con altri Comuni

Cinque amministrazioni hanno manifestato interesse per attingere dalla lista degli idonei. In arrivo anche 5 nuove assunzioni per il capoluogo ionico. Il plauso della Cisl Fp all’iniziativa del commissario Perrotta

La graduatoria degli agenti di Polizia Locale di Taranto diventa una risorsa per l’intero territorio. Il commissario straordinario Perrotta ha infatti accolto le manifestazioni di interesse presentate da cinque comuni – Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle, Cisternino e Terlizzi – per attingere dalla graduatoria del concorso che ha messo a bando 60 posti di agente.

“È un’importante opportunità sia per le amministrazioni che per i candidati idonei”, commenta Fabio Ligonzo, segretario aziendale della Cisl Fp di Taranto, che aveva sollecitato questa apertura. La direzione risorse umane del Comune ha già richiesto formalmente il nulla osta per l’utilizzo condiviso della graduatoria, approvata lo scorso gennaio.

Novità positive anche per il capoluogo ionico: è stato annunciato l’avvio delle procedure per assumere 5 nuovi agenti, attingendo dalla stessa graduatoria. Le assunzioni rientrano nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Va precisato che la validità della graduatoria oltre i termini ordinari è subordinata alla conversione in legge del decreto-Legge n. 25 del 14 marzo 2025, contenente misure per il potenziamento della capacità amministrativa pubblica.

“Questa decisione – sottolinea il sindacato – risponde ai principi di trasparenza ed efficienza, evitando la duplicazione di procedure selettive e accelerando l’immissione in servizio di personale qualificato, fondamentale per garantire la sicurezza urbana e una presenza capillare sul territorio”.