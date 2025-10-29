Porto, la Commissione Ambiente del Senato da il via libero alla nomina di Gugliotti

La decisione è stata presa durante la seduta che si è svolta nella giornata di ieri, sbloccando così le restanti otto nomine al ruolo di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
Giovanni Gugliotti è stato nominato nuovo presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ionio. La Commissione Ambiente del Senato, durante la seduta di martedì 28 ottobre, ha dato il via libera alle restati otto nomine, mettendo fine allo stallo durato mesi per via di alcune divergenze all’interno della maggioranza.
Con l’ex sindaco di Castellaneta sono stati nominati anche di Francesco Benevolo a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, di Davide Gariglio a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, di Raffaele Latrofa a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, di Eliseo Cuccaro a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, di Matteo Gasparato a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, di Paolo Piacenza a presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, di Domenico Bagalà a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.