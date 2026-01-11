lunedì 12 Gennaio 26
“Progetto Sentieri”, questa sera a Report i 1000 anni di ritardi nelle bonifiche

Due cani uccisi a Taranto, la denuncia di Brambilla: “Serve il massimo della pena”

CP -
"In atto una crudeltà che lascia attoniti, senza parole" Sono stati uccisi due cani di quartiere intestati al Comune di Taranto e seguiti da una...
Il Governo Meloni sospende il progetto “Sentieri”

CP -
di Erasmo Venosi Nel silenzio generale, anche delle opposizioni, l’esecutivo di centrodestra non finanzia lo studio epidemiologico sulla relazione tra siti inquinati e popolazioni residenti....
Scià Massafra, la startup per testare la qualità dell’ aria

CP -
di Angelo Nasuto Il progetto prevede l' installazione di tre sensori in alcuni punti specifici della Tebaide, per il monitoraggio ambientale Noi a Massafra che aria...
