Pubblicato in Gazzetta il decreto sulle discariche dell’ex Ilva

Il decreto-legge interviene sulla durata delle garanzie finanziarie per la gestione delle discariche per lo stabilimento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale», con codice redazionale 26G00174. Il provvedimento interviene sulla durata delle garanzie finanziarie prestate per la gestione dei rifiuti e delle discariche interne dell’ex Ilva e riguarda le società sottoposte ad amministrazione straordinaria che gestiscono impianti di interesse strategico nazionale. La nuova disciplina consente di prestare le garanzie finanziarie su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche quando il periodo autorizzato sia superiore.

La disposizione modifica, in particolare, l’articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intervenendo sulla disciplina delle garanzie finanziarie. Resta fermo che l’attività di discarica non può essere svolta in assenza della relativa garanzia finanziaria. Il decreto entra in vigore il 29 agosto 2026.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 agosto scorso, è destinato probabilmente a confluire nel decreto-legge tariffe attualmente all’esame del Senato, come disegno di legge AS 2022.

La misura si applica agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale sottoposti a procedure di vendita, nelle more della vendita stessa e nel rispetto delle norme ambientali. La disposizione considera inoltre la particolare situazione delle amministrazioni straordinarie e le difficoltà nel reperire sul mercato bancario o finanziario garanzie di lunga durata. Con la nuova disciplina, quando le imprese che gestiscono almeno un impianto di interesse strategico nazionale sono sottoposte ad amministrazione straordinaria, la garanzia finanziaria può essere prestata su base annuale.