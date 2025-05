‘Puglia D’A-mare’: due studentesse del Liceo De Ruggieri vincono la prima edizione

di Angelo Nasuto

Il Liceo “De Ruggieri” si distingue anche nell’ambito artistico letterario. Due studentesse massafresi nei giorni scorsi hanno conquistato la piazza d’onore alla1ª edizione del concorso letterario sul fumetto “Puglia D’A-mare” al Salone del Libro di Torino. Le due alunne, che si sono classificate entrambe seconde ex aequo, frequentano l’indirizzo artistico dell’istituto diretto dalla Preside Elisabetta Scalera e sono Giorgia Curcie Francesca Mancini, coordinate dalla prof.ssa Maria Grazia Carriero.

Dunque la Massafra scolastica e la Puglia vanno a costituire un binomio di sicuro richiamo, che ha riscosso il suo successo in una vetrina di ambito nazionale, visto che il concorso era rivolto a tutto il territorio della penisola. Per esattezza il premio ha coinvolto gli studenti del quinto anno dei Licei Artistici della Regione Puglia e di Torino e agli studenti delle Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia, Lecce e Torino. L’iniziativa, promossa dal Consiglio Regionale della Puglia tramite la Biblioteca “Teca del Mediterraneo”, ha avuto l’obiettivo di valorizzare e promuovere la lettura e la cultura pugliese attraverso il linguaggio del fumetto. Le vincitrici hanno inoltre preso parte a una prestigiosa masterclass con l’artista fumettista Alessio Fortunato, tenutasi durante la 37ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Interessanti i racconti dettagliati nelle opere delle due studentesse del “De Ruggieri” premiate: nella prima, intitolata Bari Divina, Giorgia Curci immagina e ritrae gli dèi greci Hermes e Nettuno che visitano la città di Bari in un viaggio fantastico tra basiliche, vicoli, orecchiette al sole e squisite tradizioni gastronomiche. Un racconto poetico che unisce mitologia e cultura popolare pugliese. Invece il fumetto di Francesca Mancini si intitola La Controra e rende protagonista un gallo che prende vita da un piatto di ceramica e si avventura per la Puglia in un sogno estivo, tra campi di grano, uliveti e monumenti iconici, per poi tornare al suo stato immobile al suono di una sveglia.

Il Premio “Puglia D’A-mare” è un concorso regionale che invita gli studenti coinvolti a raccontare la regione attraverso il linguaggio del fumetto, con un tema sfavillante dalle mille risorse immaginifiche: trasformare sogni, emozioni o immagini in una narrazione grafica che celebri la Puglia e il suo patrimonio culturale e paesaggistico. Le opere naturalmente dovevano essere inedite, realizzate in massimo tre tavole, raccontando una visione personale e artistica della regione. Le migliori 20 opere, selezionate da una commissione di esperti, saranno poi pubblicate in un volume della collana “Leggi la Puglia” e esposte al Salone del Libro di Torino 2025.