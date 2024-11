Puglia, cuore dei Giochi: la Fiamma Olimpica passerà anche da Taranto

La Puglia si accende di luce con i tedofori pronti ad illuminare le strade delle città. Coinvolte nell’evento sportivo anche Lecce e Bari

L’Italia si prepara a vivere un evento straordinariamente stimolante che coinvolgerà l’intera nazione: il viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La staffetta delle torce attraverserà il paese per un percorso di 63 giorni, partendo il 26 novembre 2025 dall’antica Olimpia, in Grecia, e concludendosi il 6 febbraio 2026 a Milano.

Quest’anno, per la prima volta, il viaggio olimpico toccherà la regione Puglia. In particolare, le torce si fermeranno in tre città pugliesi: Taranto (29 dicembre), Lecce (30 dicembre) e Bari (31 dicembre). La decisione di far passare la Fiamma attraverso il Tacco dello Stivale rappresenta un riconoscimento del contributo di tutte le regioni italiane allo spirito nazionale e internazionale dei Giochi. Taranto, in particolare, diventa così un simbolo dello sport, già impegnata nell’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo del 2026.

Un’opportunità unica per tutti i pugliesi di partecipare attivamente alle celebrazioni, con il passaggio dei tedofori che illuminerà le strade e stimolerà l’entusiasmo collettivo. Con orgoglio, la nostra regione accoglierà la Fiamma Olimpica, simbolo non solo della competizione sportiva, ma anche dei valori di inclusività, coraggio e superamento delle barriere. La fiamma percorrerà 60 città, coprendo un totale di 12.000 chilometri e toccando tutte le 110 province italiane, portando con sé un messaggio di amicizia, pace e potere dello sport.