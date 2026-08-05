Puglia, Urso: “Pirelli valuta un progetto fino a 100 milioni”

Si tratterebbe di centro innovazione con pista prove, da individuare sito più idoneo

l gruppo Pirelli sta valutando un possibile progetto di sviluppo in Puglia, potenzialmente in grado di generare un migliaio di nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta”. È quanto avrebbe annunciato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante il Tavolo Taranto al Mimit, leggendo una comunicazione trasmessa dall’azienda.

Si tratterebbe, secondo quanto emerge dalla comunicazione, della realizzazione di un centro di innovazione con pista prove, collegato all’hub di Bari dedicato allo sviluppo software. L’investimento potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro e generare 1.000 nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta. La società sarebbe già in contatto con il Mimit e con la Regione Puglia per individuare il sito più idoneo. (Ansa)