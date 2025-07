Pulizia straordinaria nei quartieri Paolo VI e Salinella

Proseguono le operazioni di pulizia e controllo del territorio. Il sindaco Bitetti invita la cittadinanza alla collaborazione

Proseguono le operazioni di pulizia e controllo del territorio a Taranto. In questi giorni, il Comune ha avviato importanti interventi nei quartieri Paolo VI e Salinella, dove è in corso un’azione straordinaria di pulizia, realizzata con il supporto della Polizia Locale.

A darne notizia è il sindaco Piero Bitetti: “Si tratta di un lavoro mirato a restituire decoro e vivibilità a quartieri che ne hanno bisogno, – ha dichiarato – parte di un impegno costante che non abbiamo intenzione di interrompere.”

Po aggiunge: “Continueremo, con determinazione e testardaggine, a fare la nostra parte. Ma non ci stancheremo mai di ripeterlo: senza la collaborazione dei cittadini, tutto questo rischia di essere inutile.

Il primo cittadino ha quindi rinnovato l’appello alla comunità tarantina a partecipare attivamente, contribuendo a mantenere puliti gli spazi pubblici, segnalando situazioni di degrado e mostrando rispetto per la città.