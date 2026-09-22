Pulsano, incendio a Lido Silvana: fiamme vicino all’ex Acquafolies

Il rogo sarebbe partito da tre diversi punti della struttura. Al vaglio anche l’ipotesi di un’origine dolosa

Un nuovo incendio è divampato questa mattina a Lido Silvana, nei pressi dell’ex parco acquatico Acquafolies. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato in tre diversi punti della struttura. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un’origine dolosa, ma saranno gli accertamenti a chiarire la natura dell’incendio.

Il protocollo antincendio del Comune di Pulsano è stato attivato immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, con due squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono state domate in meno di 30 minuti. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’area e di impedire che il rogo si propagasse alle zone circostanti.

L’incendio riporta nuovamente l’attenzione su Lido Silvana, area che negli anni è stata interessata da diversi roghi, con conseguenze significative sul patrimonio naturalistico della zona.