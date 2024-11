Quartiere Lama: trasformare l’abbandono in parcheggio pubblico

Il Comitato di Quartiere Pezzavilla Verde & Sport chiede al Sindaco Melucci di convertire un’area dismessa in uno spazio adeguato per i veicoli negli spazi adiacenti al Parco della Gioia

Il quartiere Lama di Taranto potrebbe vedere una significativa trasformazione proposta dal Comitato di Quartiere Pezzavilla Verde & Sport, che ha inviato una lettera aperta al Sindaco Rinaldo Melucci e agli assessori competenti.

Lo scopo? Convertire un’area dismessa in un parcheggio pubblico per risolvere il cronico problema della carenza di spazi adiacenti al Parco della Gioia. Un punto nevralgico che soffre della mancanza di spazi adeguati per i veicoli, costretti a parcheggiare in modo improprio creando disagi e peggiorando la qualità visiva e la sicurezza dell’area.

“Attualmente, questo spazio è inutilizzato e, peggio ancora, è diventato un luogo di deposito per rifiuti. La nostra proposta è di trasformarlo in un parcheggio che non solo servirà la comunità ma ripristinerà anche la dignità della zona”, ha spiegato Alfredo Luigi Conti, presidente del comitato di quartiere.

“È doloroso vedere così tanto potenziale sprecato. Con un parcheggio adeguatamente strutturato, potremmo prevenire problemi come il parcheggio selvaggio che causa non solo congestione ma contribuisce anche al degrado urbano”, ha aggiunto Conti.

La proposta ha raccolto ampio sostegno anche dagli operatori locali, come i gestori del punto ristoro Bamboo, che assistono continuamente afflusso di clienti, specialmente durante il fine settimana e le vacanze. “Confidiamo nella vostra attenzione e nella vostra disponibilità a prendere in considerazione questa proposta, che migliorerà sicuramente la qualità della vita di chi frequenta la zona e contribuirà a mantenere l’area pulita e sicura”, conclude il presidente del comitato.