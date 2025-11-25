Regionali, Laterza: Lopane non eletto per una manciata di voti

“Resta l’amarezza per non essere riusciti a garantire il seggio per la nostra provincia con la lista ‘Per la Puglia…Attendiamo riscontri ufficiali”

Sarebbero 9 i voti, secondo fonti non ufficiali, che impedirebbero all’ Assessore uscente di Emiliano, al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, il laertino Gianfranco Lopane, la rielezione al consiglio regionale.

“Davvero pochissimi voti – fa sapere dalla sua pagina facebook – ci hanno separato da un risultato che avrebbe assicurato ancora una volta rappresentanza alla provincia di Taranto nelle sedi istituzionali regionali”.

6.342 voti per Lopane candidato con la lista “Per la Puglia” non sono bastati.

Resta la soddisfazione per i 3.035 voti del suo paese Laterza che interpreta come un abbraccio di affetto e fiducia.

“Per questo – aggiunge – attendiamo con senso di responsabilità i riscontri ufficiali sulla ripartizione dei seggi, nella consapevolezza che questo esito meriti un approfondimento attento.”

