Rete Difesa Fiume Tara: “Bene il ricorso al Tar. Ora si passi ai fatti”

“Durante il lungo Consiglio Comunale di ieri, dopo la discussione di diversi temi rilevanti per la città, è stata finalmente affrontata la mozione riguardante il fiume Tara. Il testo, approvato all’unanimità, impegna il Sindaco e la Giunta comunale a: ‘…valutare realmente l’opportunità di ricorso al TAR avverso al PAUR.’” Lo affermano in una nota gli esponenti di Rete Difesa Fiume Tara.

“Si tratta di un passaggio importante, che apre una fase decisiva: l’Amministrazione dovrà ora confrontarsi con i propri legali per verificare la concreta possibilità di presentare un ricorso, a tutela dell’ambiente e del territorio.

Già la scorsa settimana la Rete Difesa Fiume Tara ha consegnato all’Assessora all’Ambiente Fulvia Gravame un documento tecnico elaborato grazie al contributo dei professionisti e dei tecnici interni alla Rete, che da anni seguono con competenza e rigore la vicenda del dissalatore. – Sottolineano – Restiamo disponibili a fornire ulteriore materiale utile all’Avvocatura comunale e alla Giunta, affinché la valutazione sia basata su elementi solidi, aggiornati e approfonditi.

Presentare un ricorso ben strutturato e giuridicamente fondato è essenziale: un’iniziativa debole o frettolosa rischierebbe di vanificare il lavoro svolto in questi mesi da cittadini, associazioni e realtà impegnate nella difesa del nostro territorio. – Prosegue la nota – Per questo continueremo a seguire con attenzione ogni sviluppo e a tenere informata la comunità.

Con l’approvazione della mozione, il Consiglio Comunale ha assunto un impegno pubblico chiaro. – Concludono – Ora è tempo che l’Amministrazione lo traduca in atti concreti, nell’interesse dell’ambiente, della salute e del futuro della nostra città. Vogliamo un Tara libero da ogni minaccia: un bene comune, da proteggere con responsabilità e coraggio.”