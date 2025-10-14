martedì 14 Ottobre 25
CP

Rete Difesa Fiume Tara: “Bene il ricorso al Tar. Ora si passi ai fatti”

Primo Piano

Articoli Correlati

Servizi di controllo della Polizia di Stato in provincia: due denunce nel comune di Manduria

CP -
Nel corso di un primo sommario controllo personale i poliziotti hanno recuperato indosso ad uno dei due, già maggiorenne, un coltello a serramanico con...
Read more

Sicurezza, Molteni: “In arrivo 36mila nuove unità”

CP -
Il sottosegretario all’Interno è intervenuto in collegamento al convegno Criminalità diffusa e tutele per le forze dell'ordine, promosso dalla segreteria provinciale Fsp Polizia di...
Read more

Ex Ilva, Scarpa (Fiom Cgil): “Lotteremo per il ripristino del tavolo a Palazzo Chigi”

CP -
“É arrivato il momento che il governo assuma una exit strategy in vista della gestione della transizione alla decarbonizzazione con l’ingresso di capitale pubblico,...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand