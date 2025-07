Retelit presenta il progetto “Magna Grecia cable”

Illustrati i risultati dello studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova infrastruttura digitale sottomarina tra Italia e Grecia

Retelit, leader in Italia nelle telecomunicazioni focalizzato sul B2B, ha presentato oggi a Taranto, i risultati dello studio di fattibilità del progetto “MAGNA GRECIA CABLE” per la realizzazione di un’infrastruttura sottomarina transfrontaliera tra Italia e Grecia.

Lo studio, frutto di un approfondito lavoro tecnico e strategico, ha portato all’identificazione di una rotta resiliente e a basso rischio nel Mar Ionio, valutando con attenzione le condizioni ambientali, la sostenibilità, l’ottenimento dei permessi e le soluzioni tecnologiche per la realizzazione del cavo. La nuova infrastruttura avrà una lunghezza complessiva di circa 323,5 km e collegherà due punti strategici della regione mediterranea, promuovendo la trasformazione digitale di territori, imprese e città.

Il progetto “MAGNA GRECIA CABLE”, che si inserisce nella visione strategica di Retelit volta a rafforzare il ruolo dell’Italia come hub digitale del Mediterraneo e ad accelerare lo sviluppo di un ecosistema connesso, sostenibile e tecnologicamente avanzato, si propone obiettivi ambiziosi: contribuire alla sovranità digitale dell’Unione Europea attraverso la realizzazione di infrastrutture capaci, da un lato, di colmare il divario infrastrutturale nelle aree meno sviluppate e, dall’altro, di gettare le basi per la futura rete quantistica europea, una frontiera strategica per la sicurezza e l’affidabilità delle comunicazioni.

La scelta di Taranto come punto di approdo in Italia, aspetto sul quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha giocato un ruolo cruciale oltre ad aver predisposto una lettera di supporto per facilitarne l’approvazione, valorizza la sua posizione strategica all’incrocio dei corridoi digitali Est-Ovest e Nord-Sud del Mediterraneo. Nonostante la rilevanza geografica, la città pugliese è ancora priva di sbarchi significativi, a causa di ostacoli economici e di rischio d’investimento. Il Golfo di Taranto, con le sue caratteristiche naturali e le aree a limitato accesso, rappresenta tuttavia una soluzione sicura e protetta per l’insediamento di nuove infrastrutture. Nell’ipotesi di prosecuzione del progetto, che è ora in fase di definizione e dovrà poi essere valutato, Taranto acquisirebbe una crescente attrattività per investimenti futuri: da un lato per le imprese, che beneficerebbero della vicinanza fisica al punto di arrivo dei dati — con conseguenti vantaggi in termini di bassa latenza e prestazioni elevate dei servizi — e dall’altro per il settore delle telecomunicazioni e della connettività, anche grazie alla prossimità con Bari, dove si trova la landing station di Retelit del cavo AAE-1. Un elemento, quest’ultimo, che rafforza ulteriormente la centralità del territorio pugliese nella mappa digitale del Mediterraneo.

Dal lato greco, il sito di Plataria – nei pressi di Igoumenitsa – ospita già un punto di approdo esistente, semplificando l’iter autorizzativo e offrendo collegamenti diretti alle reti in fibra nazionali, con potenziali estensioni verso Salonicco, Atene e i Balcani. La conformazione dei fondali e l’attenta progettazione del tracciato garantiscono il minimo impatto ambientale, evitando le aree marine protette.

Entrambe le località sono prossime alle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica già esistenti, così come alle infrastrutture di Retelit consentendo in futuro un’integrazione efficiente con data center e altri nodi strategici della rete digitale europea.

L’obiettivo finale di questo studio è dare avvio alla fase di implementazione del sistema di cavi MAGNA GRECIA, il cui investimento iniziale sarebbe stimato in almeno 30 milioni di euro.

“Il progetto MAGNA GRECIA CABLE rappresenta una leva strategica per lo sviluppo di nuove opportunità economiche e digitali nell’area del Mediterraneo. Creare un collegamento diretto tra Italia e Grecia significa abilitare nuovi flussi di traffico internazionale, rafforzare la competitività dei territori e attrarre investimenti in infrastrutture digitali ad alto valore aggiunto”, ha dichiarato Diego Teot, Direttore Vendite Wholesale di Retelit. “Il nostro impegno è quello di continuare a investire in progetti ad alto impatto, contribuendo attivamente alla crescita dell’ecosistema digitale europeo con il nostro know-how e la solidità delle nostre infrastrutture.”

“Taranto, hub strategico del Mediterraneo, è oggi al centro di un’importante sfida di crescita e rigenerazione. L’innovazione è il principale motore della Transizione Giusta che interessa l’intero territorio jonico, e il progetto CALLIOPE, che rappresento come Responsabile Scientifico, rappresenta un esempio concreto di Open Innovation, capace di mettere in rete enti di ricerca, startup e istituzioni. Questo approccio multidisciplinare e sostenibile può ispirare nuove iniziative come J-Trail, consorzio tra ASL Taranto, CNR e ARPA Puglia, costituito per accelerare il processo di Transizione con riferimento all’Asse 2.4 del Just Transition Fund. L’obiettivo è chiaro: trasformare ricerca e innovazione in impatto reale, costruendo un futuro più giusto e sostenibile per Taranto e il Paese. CALLIOPE ha dimostrato che la cooperazione tra mondi distanti è il motore dell’innovazione possibile.” – ha affermato Rondolfo Sardone, Responsabile Scientifico del progetto Calliope.

Lo studio è stato co- finanziato dal programma UE CEF-DIG-2023-GATEWAYS nell’ambito del quadro CEF (Connecting Europe Facility), a sostegno di progetti di connettività a banda larga nei paesi europei, ed è stato sostenuto dal Comune di Taranto e dal Governo italiano. Il CEF è coordinato da HaDEA, l’Agenzia Esecutiva Europea per la salute e il digitale.