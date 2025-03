Rifiuti trasformati in arte: arriva il Premio ArpAmare 2025

I tre vincitori del concorso pugliese parteciperanno a un workshop in Toscana per realizzare opere con materiali di scarto. In palio anche premi in denaro fino a 1000 euro

L’arte incontra l’ambiente nella quinta edizione del Premio ArpAmare, il concorso per arti visive organizzato da Arpa Puglia che quest’anno si arricchisce di un’importante novità: i primi tre classificati avranno l’opportunità di partecipare a un workshop gratuito in Toscana per imparare a trasformare i rifiuti in opere d’arte.

L’iniziativa, presentata oggi presso la Pinacoteca “Corrado Giaquinto” di Bari, è frutto della collaborazione con HERAmbiente SpA e il suo progetto “Scart”. I vincitori parteciperanno a una settimana di formazione presso i laboratori artistici di Santa Croce sull’Arno (Pisa), insieme agli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze.

“Il Premio ArpAmare 2025 rappresenta un’opportunità unica per coniugare arte, sensibilizzazione ambientale e valorizzazione del nostro territorio – ha dichiarato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia – Quest’anno, grazie alla collaborazione con il progetto Scart, i vincitori potranno vivere un’esperienza formativa straordinaria, trasformando materiali di scarto in nuove forme d’espressione artistica.”

Il concorso è aperto agli artisti visivi iscritti o diplomati presso le Accademie di Belle Arti pugliesi di Bari, Foggia e Lecce dal 2023. Le opere, che dovranno interpretare il tema del mare pugliese, potranno essere presentate fino al 16 maggio 2025. Oltre all’opportunità formativa, sono previsti premi in denaro: 1000 euro al primo classificato, 700 al secondo e 500 al terzo, più tre menzioni speciali da 250 euro ciascuna.

“Godiamo in Puglia di acque pulitissime dei nostri mari, le migliori in Italia – ha sottolineato l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani – e questo lo dobbiamo a un vigile sistema di monitoraggio e di depurazione, che va di pari passo con una nostra azione quotidiana di prevenzione.”