Rinnovo consiglio Ordine degli Architetti: Paolo Bruni confermato presidente

Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Taranto per il quadriennio 2025-2029: conferme e novità per guidare la professione tra sfide e dialogo con il territorio

A seguito delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto per il quadriennio 2025/2029, conclusesi il 29 aprile 2025, in ottemperanza a quanto disposto dal DPR n.169/2005, si è insediato il Consiglio e nelle sedute del 26 e 28 maggio sono state attribuite le cariche istituzionali: Paolo Bruni è stato nominato Presidente, il suo vice sarà Fabrizio Corona. Paolo Caramia è stato nominato Segretario, mentre Giuseppe Monteleone sarà tesoriere. I consiglieri: Antonella Carella, Carmelo Di Fonzo, Alessia Gira, Marina Lonoce, Giovanna Miccolis, Stefania Sansevrino e Alessia Mosca. Il Consiglio confermato e rinnovato allo stesso tempo ha espresso la volontà di proseguire e rafforzare il dialogo con le istituzioni, i cittadini e i professionisti del territorio, con l’obiettivo primario ed imprescindibile di promuovere la qualità dell’architettura, la tutela del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio costruito. In un momento storico in cui la figura dell’architetto è chiamata ad interpretare nuove sfide legate alla sostenibilità, alla rigenerazione urbana e alla trasformazione, il nuovo Consiglio si impegna ad avviare progetti di formazione, supporto alla professione e collaborazione attiva e partecipata a tutte le realtà del territorio. Il Consiglio resterà in carica fino al 29 aprile 2029.