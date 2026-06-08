San Giorgio Jonico, cocaina in casa

Arrestato 55enne in flagranza di reato

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne residente a Taranto, presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una serie di controlli mirati effettuati nel territorio sangiorgese, i militari dell’Arma hanno deciso di approfondire alcuni accertamenti eseguendo una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo.

L’attività investigativa ha consentito di rinvenire, abilmente occultato in un armadio della camera da letto, un involucro contenente circa 20 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati materiale per il confezionamento della droga e 235 euro in contanti, somma ritenuta presumibile provento dell’attività di spaccio.