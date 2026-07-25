San Vito, incendio sul litorale

A un gruppo di ragazzi, dopo aver acceso una batteria di fuochi pirotecnici, sarebbe sfuggita la situazione di mano: il vento avrebbe alimentato le scintille che, nel giro di qualche minuto, si sarebbero propagati sulla spiaggia

Incendio a Viale del Tramonto. A un gruppo di ragazzi, dopo aver acceso una batteria di fuochi pirotecnici, sarebbe sfuggita la situazione di mano: il vento avrebbe alimentato le scintille che, nel giro di qualche minuto, si sarebbero propagati sulla spiaggia.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito una tragedia. Il fronte del fuoco si è avvicinato agli spazi esterni del Primo Mare e dello Shah Restaurant, oltre che alle vetture parcheggiate lungo il viale.