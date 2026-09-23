Taranto, varata la prima trave dello scavalco ferroviario della linea rossa della Brt

La struttura collegherà via Cristoforo Colombo con via Della Croce, dove sorgerà il secondo accesso alla stazione ferroviaria, con parcheggio di scambio e nuovo terminal bus

È stata varata nella notte tra martedì e mercoledì la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa della Brt. Il manufatto, lungo 34 metri e con un peso di circa 110 tonnellate, rappresenta il primo elemento di una struttura che, una volta completata, raggiungerà i 100 metri di lunghezza. Lo scavalco collegherà via Cristoforo Colombo con via Della Croce, dove sarà realizzato il secondo fronte di accesso alla stazione ferroviaria, collegato a un parcheggio di scambio e al nuovo terminal bus.

“Stiamo assistendo alla realizzazione di un organico progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana – commenta l’assessore all’Urbanistica Giovanni Patronelli – un progetto che prende corpo giorno dopo giorno, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l’impatto ambientale”.

Il cronoprogramma prevede il varo di altre due travi nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre. L’ultima parte della struttura sarà invece sollevata e posizionata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Quello di via Cristoforo Colombo-via Della Croce è uno dei due scavalchi ferroviari inseriti nel tracciato della linea rossa della Brt. L’altro collegherà via Grazia Deledda con via Galeso.