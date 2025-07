Sanità, istituita la Guardia Medica estiva a Chiatona

di Angelo Nasuto

Sanità: da stamattina è stata istituita la Guardia Medica estiva a Chiatona. Un importante tassello per la conversione della zona balneare molto frequentata dai massafresi in una meta turistica più pronta e accogliente. L’annuncio è stato del consigliere regionale Michele Mazzarano, componente della Commissione Sanità della Regione Puglia, che molto soddisfatto ha affermato: “questa novità, che parte da oggi e durerà fino al 14 settembre 2025, porta Asl di Taranto a rendere operativo l’ambulatorio della guardia Medica Turistica nella località di Chiatona, presso lo stabilimento Balneare Lido Impero, e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 15, e la domenica dalle ore 10 alle ore 16”.

L’esponente politico massafrese ha evidenziato che l’avvio del servizio di Guardia Medica Turistica serve a garantire un’assistenza sanitaria più efficiente e accessibile ai numerosi turisti e visitatori che affollano Chiatona durante la stagione estiva. Nel presidio della Guardia medica turistica, si sta programmando inoltre un calendario di attività di screening per tutti i turisti che affolleranno l’area balneare preferita dai massafresi in questa fase.

“A beneficio dei cittadini – ha aggiunto – ricordo che i compiti della Guardia Medica Turistica sono le visite mediche ambulatoriali, le visite mediche domiciliari concordate telefonicamente con il medico in servizio, consulti telefonici, rilascio di certificazioni di malattia fino ad un massimo di tre giorni, prescrizioni di farmaci per la continuità terapeutica in caso di terapie croniche”.

In conclusione Mazzarano ha ricordato che l’iniziativa rientra in un più ampio programma di potenziamento dei servizi sanitari estivi nelle località turistiche di competenza dell’Asl di Taranto, mirato a rispondere in modo tempestivo ed efficace alle esigenze sanitarie di chi trascorre le vacanze in queste zone.

Certamente l’impegno portato a termine dall’azienda sanitaria jonica faceva parte delle promesse elettorali avanzate a Massafra qualche mese prima delle elezioni amministrative che hanno visto il successo del sindaco Giancarla Zaccaro. Solitamente nelle settimane prima del voto si ripetono “a gogo” programmi e buone intenzioni per risollevare situazioni di crisi e disagio dei cittadini e mai come in questo caso, a proposito delle cosiddette promesse elettorali, ciò che si era detto è stato presto attuato.

Tale novità per Chiatona, zona balneare tanto bistrattata e dibattuta da oltre un decennio per un maggiore rilancio, è assolutamente positiva e mira a strutturarla come meta turistica più sicura e dotata di servizi primari certamente necessari. I residenti massafresi, ma anche i cittadini di altri paesi limitrofi come Palagiano e Mottola che frequentano abitualmente il mare delle spiagge “chiatonesi”, attendono ora che la località possa avere il giusto pregio di un proficuo sviluppo infrastrutturale, per farle spiccare quel salto di qualità atteso da tanti anni.