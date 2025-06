Sanitaservice: nuove assunzioni autorizzate dall’Asl Taranto

In un contesto economico nazionale ancora segnato dalla precarietà e dalla disoccupazione crescente, l’Asl Taranto ha avviato un piano di assunzioni per migliorare la qualità dei servizi

A breve partiranno le procedure tecniche, da parte di Sanitaservice, per assumere 206 ausiliari/pulitori da impiegare presso Asl Taranto, presenti nella graduatoria vigente. L’autorizzazione per le assunzioni, già deliberata, è avvenuta attraverso la firma del Commissario Straordinario dell’ASL.

In un contesto economico nazionale ancora segnato dalla precarietà e dalla disoccupazione crescente, l’Asl Taranto ha avviato un piano di assunzioni per operatori pulitori, figure essenziali nel garantire la sicurezza, umanizzazione e l’igiene dei pazienti e degli ambienti ospedalieri e sanitari. La notizia restituisce fiducia e prospettiva. Oltre alle assunzioni, si è proceduto ad aumentare le ore lavorative ad altre unità di lavoro presenti in Asl e strutture territoriali. Si aggiungono anche 8 unità della commessa per la gestione del centro elaborazione dati informatici.

Le nuove assunzioni, previste prossimamente, rappresentano una duplice risposta a due esigenze urgenti. Da un lato, rafforzare la qualità dei servizi igienico-sanitari nelle strutture pubbliche, spesso messe a dura prova, come durante la pandemia; dall’altro, l’oggettivo rafforzamento delle unità offre opportunità lavorative a centinaia di cittadini in attesa di occupazione, in particolare giovani e donne.

«È una misura necessaria ma anche profondamente giusta – ha commentato il Commissario Straordinario di Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco – Investire sul lavoro significa investire sulla salute collettiva, sulla dignità delle persone e sulla tenuta sociale del territorio».