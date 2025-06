Sanitaservice, Usb Taranto: “Personale insufficiente, si intervenga subito”

Carichi insostenibili, turni massacranti e organici fermi da anni. USB lancia l’allarme: “Servono assunzioni urgenti e un confronto strutturato per tutelare lavoratori e servizi”

“La situazione del personale Sanitaservice impiegato presso la ASL di Taranto è diventata ormai insostenibile. Nei reparti e servizi, soprattutto nell’area centrale di Taranto, si registra una gravissima carenza del personale addetto alle pulizie, mentre le poche unità presenti sono sottoposte a carichi di lavoro aggiuntivi, aggravati dall’inizio del periodo estivo e dalla necessità di sostituire colleghi assenti per ferie.”

È questa la denuncia di Usb Taranto.

“Ricordiamo – si legge in una nota stampa – che la pianta organica è ferma da tempi inenarrabili, nonostante i servizi siano aumentati in volume e complessità. Chiediamo con forza alla Regione Puglia e alla Direzione Generale della ASL di Taranto di sbloccare immediatamente le procedure autorizzative per le nuove assunzioni e di integrare l’organico in modo strutturale. Non è più tollerabile far gravare il peso delle inefficienze gestionali su lavoratrici e lavoratori già allo stremo.”

Anche il servizio di emergenza 118 è in seria difficoltà: “servono interventi urgenti per coprire le carenze nelle postazioni e snellire le autorizzazioni. Il personale in organico deve essere pienamente utilizzato per far fronte a un’emergenza che è ormai cronica e non più solo legata al picco estivo. Troppo spesso, i turni superano il monte ore previsto, in violazione delle norme sul riposo, mettendo a rischio la salute degli operatori e la qualità del servizio reso all’utenza.”

Non fa eccezione il Cup, “dove carenze strutturali complicano le condizioni di lavoro degli operatori, e dove è assolutamente necessario che venga garantito il giusto inserimento nelle categorie contrattuali, l’adeguamento delle retribuzioni e dei trattamenti normativi al nuovo inquadramento, quindi parità di trattamento con i colleghi delle altre sedi, ma anche l’istituzione di un tavolo di confronto permanente tra la direzione di Sanitaservice e le rappresentanze sindacali, per monitorare l’attuazione delle misure adottate e affrontare eventuali problematiche future per tutte le commesse.”

Usb ribadisce “che il raggiungimento di livelli organici adeguati è una condizione imprescindibile per garantire: la sicurezza nei processi produttivi, la tutela della salute dei lavoratori, la minimizzazione degli errori operativi.”

USB Taranto chiede con urgenza risposte concrete e immediate.