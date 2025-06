Sciopera l’autista dell’autoemoteca: salta la donazione di sangue dell’Avis Statte

Donatori e volontari hanno atteso invano l’arrivo del mezzo per la per la raccolta del sangue

Nella giornata di domenica 29 giugno, l’Avis Statte ha organizzato, come periodicamente avviene, la donazione di sangue dalle ore 8.00 alle ore 12.00 circa. Nei giorni scorsi è stata effettuata una campagna di sensibilizzazione e sono state raccolte le prenotazioni dei donatori (circa 40) che sono state comunicate al Centro trasfusione di Taranto.

“Nella mattinata di oggi i volontari dell’ Associazione Avis Statte, il personale del centro trasfusione (il dott. Costantino Fortunato e gli infermieri) hanno invanamente atteso l’ arrivo dell’ Autoemoteca. L’ autista ha dichiarato sciopero non permettendo la donazione ai 40 donatori. – Si legge nella nota – Si sottolinea che la donazione era programmata e calendarizzata da tempo e non è assolutamente un eventuale straordinario o improvvisato.”

Tanto il dispiacere del presidente Tiziano Fischetti e del direttivo dell’ AVIS Statte, del personale medico e paramedico del centro Trasfusione. “Più di 40 ipotetiche sacche di sangue non raccolte. – Affermano – Il sangue, dono prezioso per la vita di molti, non può essere sintetizzato in laboratorio. Solo la donazione diretta può aiutare a salvare la vita di molti.”