Sciopero di 24 ore per il personale di Ferrovie del Sud Est

Per la giornata del 29 novembre, Filt Cgil e Uil Trasporti proclamano uno sciopero nazionale. Possibili cancellazioni nei servizi di treni e autobus

Le segreterie regionali della Puglia delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per tutto il personale di Ferrovie del Sud Est, in adesione allo sciopero nazionale previsto per venerdì 29 novembre.

Le ragioni alla base della protesta sono di natura politica e potrebbero causare cancellazioni o variazioni nei servizi di treni e autobus. Tuttavia, saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di garanzia, dalle 5:00 alle 7:59 e dalle 12:30 alle 15:29, come stabilito dalla Legge del 17 giugno 1990 n.146. Durante l’ultimo sciopero nazionale dell’8 novembre, l’adesione è stata del 43%.