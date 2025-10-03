Sciopero generale per la Flotilla, anche Taranto scende in piazza

Grande partecipazione per lo sciopero organizzato da Cgil e Usb a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla

“Fermiamo il genocidio in Palestina, sosteniamo la Global Sumud Flottilla”.

È la frase che campeggia sullo striscione che apre il corteo che sta attraversando le vie del centro di Taranto nel giorno dello sciopero generale organizzato da Cgil e Usb a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla.

La pioggia non ha fermato la manifestazione a cui partecipano studenti, lavoratori, pensionati, rappresentanti di associazioni, esponenti politici e semplici cittadini. Partenza dall’Arsenale della Marina militare per arrivare in piazza della Vittoria con un sit in e l’intervento degli attivisti, che marciano al grido ‘Palestina libera’.

“In questo momento – ha detto il segretario generale della Cgil di Taranto Giovanni D’Arcangelo – stiamo vivendo un genocidio, un massacro, in diretta streaming ed è inaccettabile.

I cittadini manifestano solidarietà al popolo palestinese, dimostrando grande sensibilità. Oggi dire che non ci si debba mobilitare per la Palestina e per Gaza è una cosa disumana e dispiace che questo avvenga”.

