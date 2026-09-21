Scuola e inclusione, Decaro: “Nessuno deve sentirsi minoranza o straniero”

Il Presidente della Regione Puglia si rivolge alla premier Meloni. “Tra i banchi, i bambini, sono prima di tutto bambini”

“Cara presidente Meloni, questo é il cortile di una scuola di Bari. È una foto scattata due anni fa, quando ero sindaco. In questa foto, in quella classe, non ho visto bambini italiani o stranieri: ho visto bambini felici. Felici di parlare la stessa lingua: la lingua del gioco e della crescita.

Una lingua che non conosce minoranze e discriminazioni. Nelle scuole nessuno deve sentirsi ‘minoranza’, nessuno deve sentirsi straniero. Lo dice anche la Costituzione: tra i banchi, i bambini, sono prima di tutto bambini”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, postando sui social una foto che lo ritrae in una scuola multietnica circondato da bimbi che giocano. (Ansa)