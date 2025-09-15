lunedì 15 Settembre 25
CP

Scuole insicure, il Sud e Taranto restano indietro

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, Bitetti diffida Magistà: “Dichiarazioni lesive per la città”

CP -
“La diffido formalmente a procedere, senza indugio, alla pubblica rettifica delle affermazioni false da Lei rese, nonché ad astenersi in futuro dal diffondere informazioni...
Read more

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2025: Taranto protagonista

CP -
L'edizione 2025 pone al centro il tema delle disuguaglianze che ostacolano il pieno accesso ai servizi di mobilità sostenibile Da domani e fino al 22...
Read more

Cozze di Taranto, Asl: “Rispettati tutti i parametri di sicurezza alimentare”

CP -
Interviene anche il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto in seguito alle dichiarazioni dell’ex direttore di Telenorba In merito a quanto dichiarato dall'ex direttore...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand