Semat Engineering, lavoratori in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi

L’azienda ha comunicato di non poter procedere al pagamento senza indicare una data certa. I sindacati: “La mobilitazione proseguirà fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti”

Fim, Fiom e Uilm, insieme alle Rsu e ai lavoratori, hanno proclamato uno sciopero a oltranza alla Semat Engineering dopo la comunicazione dell’azienda sull’impossibilità di procedere al pagamento degli stipendi relativi al mese di agosto 2026.

La decisione è stata assunta al termine dell’assemblea dei lavoratori, svoltasi questa mattina. La mobilitazione è scattata alle 8 e proseguirà per tutti i turni di lavoro.

Alla base della protesta c’è una comunicazione con cui la società ha informato i dipendenti di non essere nelle condizioni di procedere al pagamento delle spettanze di agosto, senza tuttavia indicare una data certa per il saldo.

“La mobilitazione proseguirà fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti circa il pagamento integrale degli stipendi”, fanno sapere i sindacati.