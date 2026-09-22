Semat Engineering sospende lo sciopero

Scrivono nella nota stampa: “La partecipazione compatta e unitaria è stata per rivendicare un diritto sacrosanto”

FIM-CISL, FIOM-CGIL, UIL-UILM e le RSU di Taranto comunicano la sospensione dello sciopero e il presidio avviato ieri. Motivo per cui hanno oggi pomeriggio sono ripresi regolarmente i turni lavorativi. Peraltro, l’azienda SEMAT ENGINEERING S.R.L. ha comunicato che il pagamento degli stipendi di agosto 2026 sarà effettuato venerdì 25 settembre.

Le OO.SS. e la RSU dichiarano, al contempo, che rimarranno in vigile attesa e monitoreranno l’effettiva e integrale erogazione delle retribuzioni di agosto 2026 entro la data indicata e della celere liquidazione delle spettanze di CIGS da parte di INPS. In caso di mancato rispetto dell’impegno retributivo assunto, le scriventi riattiveranno immediatamente lo stato di agitazione senza ulteriore preavviso.

Infine, le OO.SS. e la RSU rivolgono un sentito e doveroso ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, a tutti i colleghi che con senso di responsabilità, sacrificio e grande dignità hanno partecipato e sostenuto i presidi in questi giorni: “Un impegno reso ancora più gravoso in un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico e familiare, che ha visto le famiglie prive da oltre due mesi di qualsiasi sostegno al reddito. La partecipazione compatta e unitaria è stata determinante per rivendicare un diritto

sacrosanto: quello alla dovuta retribuzione e alla dignità di continuare a lavorare con serenità nell’appalto ADI di Acciaierie d’Italia” concludono nella nota stampa le segreterie.