Sentenza ex Ilva, Bitetti: “Basta incertezza per la città”

Le dichiarazioni del sindaco di Taranto: “É legittimo chiedersi quale sia l’orientamento del Governo? Quali decisioni intende assumere? Quali sono i tempi, le risorse e gli strumenti che si vogliono mettere in campo per garantire la tutela dell’occupazione, la salvaguardia della salute pubblica e una reale transizione ambientale?”

Riportiamo la nota per intero

Prendiamo atto della decisione della Corte d’Appello di Milano relativa allo stabilimento ex Ilva. Taranto conosce meglio di chiunque altro il prezzo pagato in questi decenni. La città, del resto, ha sempre saputo quali fossero le condizioni della fabbrica e quanto le criticità ambientali, sanitarie e produttive fossero ormai diventate non più gestibili. Per questa ragione, nel pieno rispetto delle decisioni della magistratura, ritengo che oggi si apra una fase nuova che impone a tutti, Governo, istituzioni, azienda, parti sociali e territorio, di ragionare con serietà e responsabilità.

Non possiamo più limitarci a commentare una sentenza. È il momento di aprire un confronto concreto e fattivo, perché la città non può più vivere in una condizione di incertezza permanente.

Il futuro dell’ex Ilva non riguarda soltanto uno stabilimento: riguarda una importante e nuova prospettiva di futuro industriale di Taranto, riguarda i lavoratori, le nuove generazioni e il diritto di tutti a vivere in un ambiente sano.

A questo punto è però legittimo chiedersi quale sia l’orientamento del Governo? Quali decisioni intende assumere? Quali sono i tempi, le risorse e gli strumenti che si vogliono mettere in campo per garantire la tutela dell’occupazione, la salvaguardia della salute pubblica e una reale transizione ambientale?

Ed è legittimo altrettanto che il territorio venga preventivamente coinvolto e messo a conoscenza dei percorsi che si intendono seguire.

Non siamo più nelle condizioni di rinviare o di perdere altro tempo. Servono scelte chiare, definitive e l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Taranto ha già atteso troppo. È il momento della verità, della trasparenza e delle soluzioni concrete.