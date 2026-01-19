Servizi online: il Comune attiva 5 Punti di Facilitazione digitale

I cinque Punti di Facilitazione Digitale del Comune di Taranto sono distribuiti in uffici e sedi comunali su tutto il territorio, in modo da rendere accessibile la fruizione da parte di tutti i cittadini

Promuovere l’inclusione digitale e sostenere i cittadini nell’utilizzo consapevole delle tecnologie e dei servizi online, pubblici e privati. Si chiama “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, il progetto avviato dal Comune di Taranto e da Formare Puglia APS per l’attivazione di cinque Punti di Facilitazione Digitale, operativi sul territorio comunale. L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU e inserito nella Misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

In ognuno dei 5 punti ci sarà un facilitatore per fornire assistenza personalizzata; i servizi offerti comprendono attività di assistenza individuale, generalmente su prenotazione, formazione di gruppo in presenza e online attraverso micro-corsi pratici, nonché la possibilità di accedere autonomamente a materiali formativi digitali.

I punti sono operativi presso l’ex Mercato Coperto in via Anfiteatro n.72, in via Fiume n.64 e presso la Circoscrizione Tamburi in piazza Liborio Tebano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30, presso il Comando della Polizia Locale, in via Acton n.77, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e infine presso la sede dei Servizi Sociali in via Ancona angolo via Scotti, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e su appuntamento il martedì e giovedì dalle 12.30 alle 16.30.

“I cittadini possono ricevere supporto nell’utilizzo di internet, dei dispositivi digitali, dei servizi della Pubblica Amministrazione, anagrafici, tributari, sanitari, sociali e educativi, mobilità – dice il vicesindaco e assessore all’innovazione, Mattia Giorno –. In questa maniera potenziamo un servizio essenziale soprattutto per le persone che usano poco la tecnologia”.

L’attivazione dei Punti di Facilitazione Digitale nel Comune di Taranto si inserisce nel più ampio progetto regionale che prevede la realizzazione di 231 Punti Digitale Facile in Puglia, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2025 un totale di 183.000 cittadini attraverso attività di formazione e assistenza.

Per ulteriori informazioni sui Punti di Facilitazione Digitale, le sedi e i servizi disponibili, è possibile consultare la mappa interattiva regionale dedicata: https://www.regione.puglia.it/it/web/trasformazione-digitale/punti-di-facilitazione-digitale/mappa-dei-punti