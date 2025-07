Servizi Sociali Comunali, Ligonzo (Cisl Fp Taranto): “Previste 15 nuove assunzioni”

“Rappresentano un passo fondamentale per il Comune e per l’intero sistema dei servizi sociali territoriali. Investire in queste professionalità significa investire nel benessere della nostra comunità, rafforzando la capacità di risposta ai bisogni delle fasce più vulnerabili, delle famiglie e dei minori”

La CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto esprime grande soddisfazione per le importanti opportunità lavorative e di rafforzamento dei servizi pubblici che si delineano per il territorio tarantino grazie al Concorso Pubblico Nazionale per l’assunzione di 3.839 unità di personale negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), indetto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, per l’Ambito Territoriale di Taranto, sono previste ben 15 nuove assunzioni a tempo pieno e determinato (36 mesi), destinate a potenziare l’organico a supporto delle funzioni e dei servizi sociali. Le figure professionali ricercate, vitali per la risposta ai bisogni della comunità, includono due funzionari amministrativi, due funzionari contabili, quattro psicologi, quattro educatori socio pedagogici e tre pedagogisti.

“Per noi della CISL FP, queste assunzioni rappresentano un passo fondamentale per il Comune di Taranto e per l’intero sistema dei servizi sociali territoriali. – Dichiara Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della Cisl FP del Comune di Taranto -Investire in queste professionalità significa investire nel benessere della nostra comunità, rafforzando la capacità di risposta ai bisogni delle fasce più vulnerabili, delle famiglie e dei minori.”

Il concorso, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30 luglio 2025 alle ore 23:59, rappresenta un’opportunità concreta per professionisti qualificati di contribuire attivamente al tessuto sociale della città. Le candidature devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale inPA (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3).

“Invitiamo caldamente tutti i candidati in possesso dei requisiti a cogliere questa importante opportunità – aggiunge Fabio Ligonzo – La CISL FP del Comune di Taranto è a disposizione per fornire supporto e informazioni a tutti gli interessati, consapevole che un rafforzamento della Pubblica Amministrazione passa anche attraverso la valorizzazione delle competenze e l’inserimento di nuove energie.”

Questa iniziativa, oltre a creare nuova occupazione, permetterà di elevare la qualità e l’efficacia degli interventi socio-assistenziali sul territorio, un obiettivo che la CISL FP ha sempre promosso con determinazione anche con le assunzioni degli ultimi anni attraverso i fondi eterofinanziati.