Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto, che guiderà l’ente professionale fino al 2029. Alla presidenza è stato eletto all’unanimità Gianmichele Divella.

Accanto a lui, nella squadra di vertice, Marcella Candelli (vicepresidente), Alessandro Mariggiò (segretario), Michele De Siati (confermato tesoriere).

Il Consiglio è completato da Annamaria Castellaneta, Luigi Caretta, Francesca Trisolini, Salvatore Colacicco e Francesca Melucci, elencati in ordine di anzianità di iscrizione.

Nelle sue prime dichiarazioni da presidente Gianmichele Divella ha delineato le priorità del mandato:

“Il nostro obiettivo sarà rendere l’Ordine un luogo aperto, vivo e dinamico. Il ruolo dell’agronomo e del forestale deve essere riconquistato attraverso un impegno corale degli iscritti, con azioni di divulgazione sul territorio e con una presenza capillare in tutti i comuni della Provincia. Centrale sarà il coinvolgimento dei giovani professionisti e della cittadinanza, grazie a iniziative pubbliche e private che rafforzino il rapporto con la comunità”.