Sicurezza fuori controllo: polizia allo stremo a Taranto

Escalation di criminalità mentre le volanti operano in perenne carenza di personale. Il Mosap lancia l’allarme

La città di Taranto è ormai in piena emergenza sicurezza. Furti in abitazioni e negozi, aggressioni a guardie giurate e persino agli agenti di polizia: il quadro dipinto dal Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia) è allarmante e richiede interventi immediati. “La situazione è fuori controllo e i nostri agenti sono allo stremo”, denuncia Mario Calcagnini, segretario interprovinciale del sindacato, che ha formalmente scritto al Questore Michele Davide Sinigaglia chiedendo rinforzi urgenti per l’organico cittadino.

A preoccupare particolarmente sono gli episodi violenti registrati nelle ultime settimane, come l‘aggressione avvenuta presso il supermercato Lidl di via Mazzini, dove un poliziotto è stato colpito con una testata. “Questi non sono casi isolati, ma segnali di un degrado crescente della sicurezza pubblica”, sottolinea Calcagnini.

Il nodo centrale rimane la cronica insufficienza di personale nell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico. “Le pattuglie sul territorio sono insufficienti per garantire una copertura adeguata. Il motto ‘Esserci sempre’ deve tradursi in fatti concreti”, insiste il rappresentante sindacale.

Il Mosap ha esteso l’appello ai vertici del dipartimento di Pubblica sicurezza, chiedendo che Taranto venga considerata prioritaria nei prossimi piani di distribuzione del personale. Il movimento sindacale continuerà a vigilare e a sostenere le legittime esigenze degli operatori e dei cittadini, affinché la sicurezza torni ad essere un diritto garantito e non un privilegio occasionale.