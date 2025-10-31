Sicurezza Strade, stanziati 123 milioni per la Statale 100

Dal Ministero ammesso anche l’ intervento di completamento funzionale e la messa in sicurezza della statale Bari-Taranto, fino all’immissione sulla SS106 in territorio di Palagiano

Lo riferisce il Comitato Strade Sicure, spiegando che, come indicato nell’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2021-2025 pubblicato il 22 ottobre sul sito del Mit, è stato assegnato un importo di oltre 123 milioni di euro per il primo tratto Gioia del Colle-nuova rotatoria di San Basilio Mottola. Nel piano pluriennale degli investimenti allegato allo stesso documento è riportato anche “l’intervento di completamento funzionale e messa in sicurezza della statale Bari-Taranto, dal km 52,200 al km 66,600, fino all’immissione sulla SS106 Dir/Ss7 in territorio di Palagiano”. Questo documento, sottolinea Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, “certifica la copertura finanziaria di entrambi gli interventi e conferma che gli iter attuativi stanno procedendo.

Le fasi tecniche e progettuali del primo tratto stanno per volgere al termine”. I tratti interessati della statale 100, ricorda il Comitato, in passato sono stati teatro anche di incidenti stradali gravissimi. Caragnano fa presente che “dal 29 gennaio 2018, quando l’allora assessore regionale Antonio Nunziante prese a cuore la nostra istanza individuando gli 84 milioni già negli Fsc all’epoca disponibili e necessari per l’avvio della realizzazione del primo tratto, molto è cambiato. Oggi si mette la parola fine al tira e molla politico sulla copertura finanziaria”. (ANSA)