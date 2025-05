Sit-in Uil Poste e Uil Taranto: “Siamo tutti Assunta”

Mobilitazione unitaria della UIL per difendere una lavoratrice e i diritti sindacali. Solidarietà da tutte le categorie: “Non ci fermeremo finché non tornerà al suo posto”

Nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio, davanti all’Ufficio Postale Taranto Centro, si è svolto il sit-in di protesta organizzato dalla UIL POSTE insieme alla UIL di Taranto in risposta al trasferimento coatto della lavoratrice Stefania Assunta Datto. Una manifestazione partecipata, compatta e determinata, che ha visto la presenza di esponenti di tutte le categorie della UIL, rappresentanti regionali e provinciali, nonché delle strutture Pari Opportunità e dello Sportello Mobbing e Stalking.

Un coro unanime ha attraversato la piazza: “Siamo tutti Assunta”. Questo lo spirito che ha animato l’iniziativa: la difesa non solo della singola lavoratrice, ma della libertà sindacale, della dignità del lavoro e del diritto a non essere puniti per aver alzato la testa.

Assunta Datto, caposquadra presso il Centro di Recapito di Taranto e componente della segreteria UILPoste, è stata trasferita al Centro di Distribuzione di Massafra con motivazioni che la UIL ha da subito definito “strumentali e ritorsive”. Oggi, davanti ai colleghi, ai sindacalisti e ai cittadini presenti, ha parlato con coraggio:

“Non ho fatto niente di male, ma sto pagando un prezzo altissimo solo perché non ho chinato la testa. Questo trasferimento è un messaggio: se parli, ti puniamo. Ma io non ho paura. Io non mi cancello”.

Accanto a lei, Giuseppe Manfuso, segretario generale UILPoste Taranto, ha lanciato un monito chiaro: “Quello che è successo ad Assunta è un precedente pericoloso. Non solo per Poste Italiane, ma per il mondo del lavoro. Ringrazio tutte le categorie della UIL che oggi ci sono accanto. Senza questa unità, non ce l’avremmo fatta”.

La mobilitazione si è arricchita della presenza del segretario regionale UILPoste Puglia Oreste Amante, del coordinatore territoriale UIL Taranto Gennaro Oliva, di Patrizia D’Arcangelo per le Pari Opportunità e di Antonella Maselli, responsabile dello sportello Mobbing e Stalking. Tutti, senza eccezione, hanno sottolineato la gravità dell’atto compiuto da Poste Italiane e la necessità di una reazione collettiva, legale, sindacale e politica.

Gennaro Oliva ha dichiarato: “Da oggi si apre un percorso che ci vedrà al fianco di Assunta in ogni sede. Useremo tutti gli strumenti, compresi quelli legali. Perché oggi è Assunta, domani potrebbe essere chiunque altro”.

Patrizia D’Arcangelo ha parlato di un attacco alla dignità delle donne: “È inaccettabile punire una sindacalista, una madre, una lavoratrice solo perché fa il suo lavoro con coscienza e coraggio”.

Antonella Maselli ha ribadito il sostegno dello sportello Mobbing e Stalking: “Questo è un sopruso. E la UIL non lo permetterà”.

Donato Ramieri, segretario UILPoste Foggia, ha portato la solidarietà da tutta la Puglia: “Taranto oggi è simbolo, ma nessuno pensi che resteremo fermi. Questa battaglia la porteremo ovunque”.

Il sit-in segue il durissimo comunicato del 23 maggio scorso, in cui UIL Taranto e UILPoste avevano denunciato pubblicamente il trasferimento come “atto intimidatorio, privo di fondamento contrattuale e chiaramente antisindacale”, annunciando il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per comportamento antisindacale.

La UIL, con tutte le sue categorie, ha oggi dimostrato che “nessuno verrà lasciato solo. Stefania Assunta Datto non è un bersaglio isolato, ma un simbolo di resistenza. E la battaglia è appena cominciata.”